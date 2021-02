Mura patrimonio mondiale dell’umanità, SiAmo Lucca porta la mozione in Consiglio

Una mozione per avviare il percorso che porti le mura di Lucca ad ottenere il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, definendone la candidatura. Lo annuncia il gruppo consiliare della lista civica SìAmoLucca, che ufficializza l’intenzione di protocollare la proposta in vista del prossimo consiglio comunale straordinario Lucca dopo il Covid. Una seduta chiesta dall’opposizione, che potrebbe diventare bipartisan nei prossimi giorni anche con l’adesione della maggioranza, ideata e voluta per la necessità sempre più impellente di programmare una serie di interventi di rilancio della città e del suo territorio dopo la pandemia con una discussione a tutto tondo sulle strategie per il futuro.

“Da tempo ravvisiamo la necessità che Lucca possa avere questa opportunità, e riteniamo che sia il monumento simbolo a potersi fregiare un giorno di questo titolo, visto che la cerchia urbana è senza dubbio uno dei maggiori esempi in Europa di cinta muraria conservata completamente integra – spiegano l’ex candidato sindaco e capogruppo di SìAmoLucca, Remo Santini, insieme ai colleghi del gruppo Serena Borselli e Alessandro Di Vito – Si tratta secondo noi di un giusto riconoscimento a quella che a tutti gli effetti può essere considerata una meraviglia del mondo”.

“L’inserimento nell’elenco dei siti patrimonio dell’umanità potrà portare ad una maggiore attenzione per il sito e i suoi valori, quindi alla sua protezione, Ma anche ad una visibilità che viene associata nel momento in cui entra a fare parte di un sistema riconosciuto a livello internazionale. Due aspetti che si traducono in una migliorata capacità attrattiva dei siti sul piano turistico”.

SìAmoLucca, cosciente che si tratti di un percorso difficile e impegnativo ma al tempo stesso esaltante e importantissimo, nella mozione proporrà che la commissione consiliare cultura cominci a discutere di questa prospettiva. E che il Comune al tempo stesso avvi contatti con il ministero, la Regione e la Provincia per studiare un dossier. “Il bollino Unesco non porterebbe a vincoli sul monumento come qualcuno in passato ha voluto far credere – aggiungono Santini, Di Vito e Borselli – e come si evince chiaramente dalla linee guida Unesco. Vi si potrebbe dunque continuare ad organizzare eventi, così come ad essere utilizzate per la passeggiata o altre iniziative. Insomma, siamo convinti che i tempi siano maturi affinché le Mura siano candidate ad ottenere questo riconoscimento. Se lo meritano loro, se lo merita Lucca e la sua immagine, che ne trarrebbe giovamento facendole fare un salto di qualità grandioso”.