Stella (Forza Italia): “La Regione convochi un tavolo per la salvaguardia del brand Perini Navi”

Anche il capogruppo di Forza Italia in Regione Marco Stella interviene sul fallimento della Perini Navi.

“La Regione Toscana convochi un tavolo di lavoro per la salvaguardia del brand industriale Perini Navi, dei posti di lavoro e del mantenimento dell’unitarietà del complesso aziendale senza disperdere il marchio, le commesse e le maestranze – chiede in una mozione -. Il curatore fallimentare assumer l’esercizio provvisiono del cantiere per consentire di completare le commesse in corso, ma anche per dare il via a un’asta fallimentare”.

“Occorre fare presto nelle procedure di asta fallimentare, per evitare che Perini Navi finisca ai margini del mercato e perda occasioni di commesse – sottolinea Stella -. Sono in gioco 500 posti di lavoro, tra 90 diretti a Viareggio (30 a La Spezia) e gli oltre 300 dell’indotto. Per questo chiediamo sia l’apertura di un tavolo di lavoro presso la Regione Toscana, sia che la Regione si faccia garante nel ricercare player del settore, e recepire offerte industriali che possano garantire la prosecuzione dell’attività e svilupparla ulteriormente”