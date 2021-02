Una via per Norma Cossetto, Panchieri (Pd): “Atto legittimo e doveroso”

Un atto non solo legittimo, ma doveroso. La pensa così il segretario del circolo del centro storico del Pd, Roberto Panchieri, che interviene così sulla mozione per l’intitolazione di una via a Norma Cossetto.

“L’8 maggio 1949, su proposta del professor Concetto Marchesi, deputato del Pci – ricorda – il Consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell’università di Padova conferì la laurea ad honorem a Norma Cossetto, seviziata e “infoibata” nell’autunno del 1943. Nel 2005 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì a Norma Cossetto la medaglia d’oro al valor civile. Nel corso degli anni molti Comuni hanno intitolato alla povera ragazza numerose strade cittadine. Il 10 febbraio 2011 l’università degli studi di Padova ed il Comune hanno posto nel cortile nuovo del Palazzo del Bo una targa commemorativa della sua morte”.

“Credo – commenta – che tutto ciò sia sufficiente per chiudere un artificioso dibattito sulla decisione di intitolare una strada della nostra città a questa disgraziata giovane, che si è trovata coinvolta in una storia più grande di lei ed ha pagato, oltre al clima di violenza, i comportamenti del padre. Un atto, non solo legittimo, ma doveroso”.