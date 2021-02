Una via per Norma Cossetto, Palp: “Quanto accaduto in consiglio è sconcertante”

“Ciò che è accaduto nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Lucca è sconcertante. Nella seduta dedicata alla giornata della memoria, quindi alle vittime del nazifascismo, è stata approvata all’unanimità una mozione presentata da Fabio Barsanti, di Casapound, che impegna l’amministrazione comunale a intitolare una via o una piazza a Norma Cossetto”, a dirlo è Potere al Popolo Lucca, commentando il consiglio comunale di martedì scorso.

“Siamo di fronte, allo stesso tempo – dice Palp – ad un’operazione di revisionismo storico e di sdoganamento e legittimazione di esponenti neofascisti e delle loro icone. Come ha avuto modo di dire lo storico Eric Gobetti, tra i massimi conoscitori della storia della Jugoslavia ‘Il problema non è la destra neofascista, ma il fatto che i loro slogan, le loro cifre, sono le stesse ripetute dai media e dai rappresentanti istituzionali, anche quelli non di destra. Si tratta ormai di una sorta di verità di stato intoccabile, che trae origine dalla propaganda fascista e nazista (…). I neofascisti sanno che le istituzioni difendono la “loro” storia, non i risultati della ricerca scientifica, basati sui fatti e sulle fonti’“.

“Questo vale in particolar modo per la vicenda di Norma Cossetto, rispetto alla quale non esistono dati verificati e certificati. Le uniche notizie certe riguardano la sua famiglia: il padre Giuseppe Cossetto era aggregato al 134esimo Battaglione d’assalto delle Camicie Nere, un reparto impegnato, sotto il comando tedesco, nelle azioni di rastrellamento antipartigiano. Cossetto apparteneva a una famiglia di proprietari terrieri – continua Palp – era stato squadrista della prima ora, aveva partecipato alla marcia su Roma diventando poi segretario politico del partito fascista locale, podestà di Visinada e infine commissario governativo per le casse rurali dell’Istria”.

“Al momento della morte era ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Una famiglia, dunque, apertamente fascista, coinvolta anche nelle barbarie e nelle violenze che fascismo e nazismo imposero alle popolazioni slave, perseguitando e sterminando i non italiani e, tra gli italiani, i non fascisti. Molti sono i lati oscuri della vicenda Cossetto: la scarsità di fonti, le troppe contraddizioni, le ricostruzioni romanzate degli ultimi anni non consentono di avere dati certi a disposizione – dice Palp -.Proprio per questo l’operazione messa in atto in consiglio comunale da Casa Pound e avallata da tutti i gruppi, dal Pd al centrodestra, passando per i Cinque Stelle e Sinistra con, che nel frattempo sventola il solito antifascismo di facciata con comunicati strillanti contro Casa Pound, è un tentativo di mistificazione e riscrittura della storia“.

“Tanto più grave e surreale – conclude Palp – se si pensa che, nel corso dello stesso consiglio è stata presentata mozione che concedeva la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, sulla quale Barsanti si è astenuto. Tutto questo a poche settimane di distanza dall’anniversario della strage di Firenze del 13 dicembre 2011, nel corso della quale furono uccisi a colpi di pistola due ragazzi senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, mentre un’altra persona fu ferita alla schiena e alla gola. Autore del pluriomicidio l’attivista di Casa Pound Gianluca Casseri, è morto suicida poco dopo e anco”.