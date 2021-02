A scuola senza stipendio, Lega: “Burocrazia nemica e governo Conte inadeguato”

Mancate retribuzioni al personale scolastico assunto a Lucca per l’emergenza Covid, dopo la reazione di Fdi arriva quella della Lega. “Siamo rimaste esterrefatte – affermano Tiziana Nisini ed Elisa Montemagni, rispettivamente senatrice e capogruppo in consiglio regionale del partito di Matteo Salvini -nell’apprendere che fra gli oltre trecento lavoratori della scuola arrivati di rinforzo per l’emergenza pandemica a Lucca e provincia, ben l’80 per cento di loro non abbia ancora ricevuto, dal settembre scorso, il doveroso stipendio”.

“Una situazione inaccettabile – proseguono le esponenti leghiste – che conferma, per l’ennesima volta, quanto la burocrazia sia un elemento spesso devastante nel frapporsi a quanto giustamente dovuto dai cittadini”.

“Oltre a ciò – precisano le rappresentanti della Lega – questa palese lacuna, testimonia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come l’ormai ex governo Conte ed in particolare il ministro Azzolina non abbiano effettivamente e adeguatamente supportato il settore scuola, a parte la fantasiosa, inutile e costosa idea dei banchi a rotelle“.

“Auspichiamo, dunque – insistono Nisini e Montemagni – come tale problematica, che immaginiamo coinvolga anche docenti e personale di supporto di altre province toscane ed italiane, venga prontamente recepita e finalmente risolta da chi di dovere”.

“In tal senso, comunque – conclude la senatrice Nisini – predisporrò una specifica interrogazione al ministro competente“.