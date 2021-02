Ex Manifattura, Europa Verde Toscana: “Necessario azzerare progetto Coima per rilanciare Lucca”

“Il terzo progetto relativo alla ristrutturazione della parte sud della ex Manifattura Tabacchi è ancora del tutto insoddisfacente, nonostante Coima abbia rassicurato sull’uso sociale dello stabile e sulla sua ristrutturazione in chiave sostenibile e Fondazione Cassa di Risparmio abbia tenuto a sottolineare quanto abbia a cuore le sorti della città di Lucca”. Così intervengono Francesco Alemanni ed Eros Tetti, rispettivamente commissario ed esponente di Europa Verde Toscana.

“Questo progetto – proseguono, – non è accettabile, non solo perché riteniamo che la ex Manifattura debba rimanere una proprietà pubblica e non possa in alcun modo essere trasformata in residenziale, ma soprattutto perché riteniamo questa occasione di fondamentale importanza per la programmazione della ‘Lucca del futuro’ e per il rilancio socio-economico della nostra comunità. Riteniamo pertanto che il progetto debba essere azzerato e coinvolta la popolazione, così da riflettere sulle complesse sfide che dobbiamo affrontare in futuro. Ci sembra veramente surreale che ancora oggi, nonostante la pandemia, la crisi socio-economica e la crisi climatica in corso, si continuino a proporre progetti che vanno in una direzione opposta”.

“Risulta evidente che questa amministrazione comunale non ha il polso di ciò che sta avvenendo alla popolazione, al tessuto sociale e al nostro ambiente. Serve oggi più che mai una visione chiara del futuro e delle difficoltà che dovremmo affrontare – concludono – che si apra un ampio tavolo di confronto che coinvolga tutta la popolazione”.