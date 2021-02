Si è tenuta ieri (5 febbraio) la donazione alla Caritas della seconda e ultima parte dei giocattoli raccolti dal Movimento Cinque Stelle per l’iniziativa Giocattoli in Movimento dopo quella all’associazione Luna.

Si è trattato, in particolare, di un notevole numero di peluches teneri, destinati ai bambini. “I giocattoli donati – ha commentato la presidente Caritas, Donatella Turri in una lettera di ringraziamento al Movimento – ci permetteranno di alleviare il peso delle situazioni di difficoltà vissute dai più piccoli. Si tratta di minori che per lo più vivono in nuclei che faticano a volte a mettere anche un semplice piatto caldo sulla propria tavola”.

Foto 2 di 2



“Dall’inizio della pandemia – prosegue Turri – abbiamo incontrato un numero sempre maggiore di persone che si rivolgono a Caritas. Ci chiedono una mano per mangiare, per dormire, per essere sostenute nelle più comuni spese familiari, per trovare un lavoro o non perdere quel poco che hanno. Caritas rimane prossima attraverso i centri di ascolto e di distribuzione, le botteghe di vicinato solidale, le mense, i dormitori, i centri diurni, le case di accoglienza e tanti altri servizi attivi anche durante il lockdown per non lasciare i più fragili da soli. Oltre ad animare questi servizi, abbiamo sempre cercato di riservare un’attenzione privilegiata ai bambini delle famiglie più in difficoltà. Proprio per questa ragione, abbiamo lanciato negli anni iniziative progetti di cui potessero beneficiare i minori, come Salta Su, Lol (Laboratorio orchestrale lucchese), la ludoteca Il Tempo di Momo, i centri estivi Play School e le Settimane Verdi, il Caritas Camp, il servizio CaritasPrint e tanti altri…”

“Come Movimento 5 Stelle Lucca – è il commento – ci rendiamo disponibili nella forma più appropriata e continuativa (non solo occasionale come stavolta) al sostegno di tutte le iniziative di volontariato, ovviamente accantonando la mera politica, ma abbracciando l’unica soluzione possibile per il bene rapido e duraturo della collettività lucchese, ossia l’unione e l’impegno senza bandiere, campanilismi ed interessi da parte di tutte le sane realtà cittadine”.

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato a questo proposito ha citato una celeberrima frase del compianto cofondatore del Movimento, Gianroberto Casaleggio: “Un’idea non è di destra né di sinistra. È un’idea. Buona o cattiva.”

Il Movimento Cinque Stelle lucchese ringrazia Caritas “per averci fatto toccare con mano un cuore pulsante della solidarietà, dell’ascolto, dell’azione concreta contro il disagio e l’emarginazione”.