Montemagni (Lega): “Accogliamo l’appello di Confagricoltura a non sprecare il cibo”

“Il drammatico avvento della pandemia ha, purtroppo, creato nuove e diffuse sacche di povertà e quindi, mai come in questo momento, occorre assolutamente non sprecare il cibo“. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Condividiamo, quindi – prosegue il consigliere – l’invito di Confagricoltura che mette l’accento sull’importanza di una questione che non può essere minimizzata. I dati dicono che, fortunatamente, vi è stata maggiore attenzione da parte dei cittadini, con un decremento riguardo alla quantità di alimenti non utilizzati che fa ben sperare, ma non bisogna cullarsi sugli allori”.

“Le istituzioni in primis – sottolinea la rappresentante della Lega- devono quindi essere in prima linea, attivandosi nei confronti dell’opinione pubblica che, probabilmente, viste le difficoltà economiche imposte dal Covid-19 è più sensibile all’argomento. Invitiamo, pertanto anche la Regione a proseguire in una fattiva opera, tesa a cambiare le abitudini sui consumi alimentari; gettare nella spazzatura del cibo perchè ormai scaduto, o sprecarlo in altro modo, è, infatti, uno schiaffo a chi è indigente”.