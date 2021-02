Sinistra Civica Ecologista: “Data certa per gli arretrati al personale Covid della scuola”

Il coordinamento di Lucca di Sinistra Civica Ecologista, chiede che sia fatta chiarezza in merito ai ritardi nel pagamento degli stipendi dei numerosi docenti e componenti del personale Ata assunti a partire dallo scorso mese di settembre, per far fronte alle carenze dovute all’emergenza Covid nella provincia di Lucca.

“In sintonia con le rappresentanze sindacali quali Flc-Cgil, che fin da novembre si sono mosse per denunciare questi gravi ritardi ai danni del personale scolastico, la nostra organizzazione politica – si legge nella nota – chiede che le istituzioni preposte si mobilitino affinché venga individuata e comunicata al più presto una data certa per il pagamento degli arretrati. L’accesso sicuro al lavoro è un diritto inalienabile tutelato dalla Costituzione parimenti al diritto ad un equo compenso”.

“Comprendiamo – prosegue Sinistra Civica Ecologista – come la straordinarietà del periodo pandemico possa inceppare o comunque rallentare un apparato burocratico già ampiamente in difficoltà, ma queste carenze ed anomalie non possono essere pagate dai lavoratori e dalle lavoratrici che in un periodo di profonda crisi economica e sociale come quello che stiamo vivendo contano oggi più che mai sulla disponibilità regolare di una retribuzione sicura”.