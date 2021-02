Nasce Manifatturiamo: una settimana di presidio contro il progetto Fondazione Crl-Coima

Nasce un altro gruppo, stavolta a sinistra, per dire no al progetto di Fondazione Crl e Coima per la manifattura sud. Si chiama Manifatturiamo e domani annuncerà il calendario di una settimana di mobilitazione “per pretendere – spiegano – che il consiglio comunale, che si riunirà il 16 febbraio, rifiuti definitivamente il progetto proposto da Coima che prevede, di fatto, la svendita della ex manifattura tabacchi e la non partecipazione dei cittadini e delle cittadine al progetto”.

“Domani, come per tutta la settimana che verrà – dicono – abbiamo intenzione di ribadire che l’accordo con Coima danneggerebbe la comunità lucchese sotto l’aspetto sociale, economico ed ambientale”.

“Dire no al piano Coima – spiegano – è dire sì alla partecipazione cittadina sulle decisioni che coinvolgono il patrimonio pubblico, a una città capace di pianificare il suo futuro attraverso scelte che tutelano l’ambiente e rispondono alle esigenze sociali e culturali di chi la vive, al rispetto di un luogo storico della città, emblema del passato di dolore e lotta delle lavoratrici sigaraie”.

Il presidio permanente si terrà da mercoledì (10 febbraio) a martedì 16 febbraio.