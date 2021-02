Paladini-Civitali, Fdi: “Vergognoso che gli studenti da più di due anni siano nei container”

“Paladini-Civitali da più di due anni nei container: è una vergogna”. A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marco Martinelli e Simona Testaferrata che hanno protocollato questa mattina (8 febbraio) la richiesta di un’informativa dettagliata al fine di fare chiarezza sui lavori dell’immobile di via San Nicolao.

“Sono passati due anni e mezzo – aggiungono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – da quando il complesso scolastico di via San Nicolao è stato chiuso ma ancora dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza non c’è traccia nonostante che in base al cronoprogramma della Provincia sarebbe già dovuta essere a buon punto visto che le opere dovevano cominciare nel 2019. In più solo da pochi giorni le famiglie e i lavoratori hanno appreso dalla stampa il possibile inizio dei lavori per la prossima estate. È necessario che sia data informazione chiara al consiglio comunale in merito alle reali tempistiche previste ed al fine di fare chiarezza su questi ritardi causa di notevoli disagi agli studenti e ai lavoratori della scuola“.