Pillola abortiva negata, Popolo della Famiglia: “Grazie alla farmacista per il rispetto dimostrato alle donne”

“Grazie, dottoressa, per il rispetto che ha dimostrato per le donne e per la verità”. Inizia così la lettera aperta che il Popolo della Famiglia di Lucca ha indirizzato alla farmacista Maria Rosaria D’Atri. Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione Non una di meno aveva denunciato il rifiuto da parte della titolare della farmacia Ponte del Giglio di Mutigliano di dare la ‘pillola del giorno dopo’ a una donna che ne aveva fatto richiesta.

“Colpisce il fatto che proprio ieri, nella quarantatreesima Giornata per la Vita, indetta dalla Cei, si legga la polemica sull’anziana farmacista Maria Rosaria D’Atri, che al banco di un’esercizio di Mutigliano si è rifiutata di fornire con leggerezza la ‘pillola del giorno dopo’ – commenta la referente Ilaria Giurlani – Porgiamo alla dottoressa il nostro ringraziamento, per il suo rispetto per la verità, e per aver avuto il coraggio di non distogliere lo sguardo dalla donna che aveva davanti. Oggi la verità e l’amore per il prossimo passano, drammaticamente e più che mai, anche per il metro di larghezza del bancone di una farmacia”.