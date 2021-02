Caos vaccinazioni, Zucconi (FdI): “Nessun medico di base ha ricevuto direttive in merito”

“Non sono bastati il caos per la distribuzione delle mascherine, le incognite e i ritardi delle vaccinazioni contro l’ influenza, adesso ad aggiungersi alla lista arrivano anche le vaccinazioni anti Covid-19 per gli ultraottantenni (13805 nella sola Versilia)”, lo afferma l’onorevole Riccardo Zucconi (Fdi).

“La campagna, che partirà il prossimo lunedì (15 febbraio), riguarda in prima persona i medici di base, incaricati della somministrazione delle dosi ai loro pazienti. Secondo una direttiva regionale, gli stessi medici di famiglia dovranno infatti contattare i propri assistiti, ai quali dovranno poi somministrare i vaccini Pfizer e Moderna. Ma tutto rimane nella teoria, perchè in pratica, ad oggi – continua Zucconi – nessun medico ha ricevuto alcuna informazione nè indicazione, come ad esempio dove prendere i vaccini, come conservarli, in che luogo effettuare le vaccinazioni e se avranno o meno un supporto infermieristico”.

“Nel frattempo – conclude Zucconi – come mi hanno riferito personalmente alcuni medici, la popolazione li ha letteralmente presi d’assalto, chiedendo informazioni e pretendendo il vaccino annunciato e promesso dalla Regione. Insomma, il solito pastrocchio cui siamo abituati dall’inizio di questa pandemia: la sinistra si dimostra come sempre brava solamente a fare proclami e slogan, senza prima aver gettato basi logistiche e organizzative adeguate“.