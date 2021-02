Asse suburbano, Fantozzi-Martinelli (FdI): “Opera fondamentale, servono tempi certi e rapidi”

“L’asse suburbano è opera fondamentale insieme agli assi viari per snellire il traffico di Lucca”. Così gli esponenti di fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicecapogruppo in Consiglio regionale, e Marco Martinelli, capogruppo in Consiglio al Comune di Lucca, che stanno seguendo passo dopo passo il processo per la realizzazione di nuove infrastrutture.

“Lo sviluppo del territorio lucchese – aggiungono – è legato alla realizzazione di opere infrastrutturali come il ponte sul Serchio, gli assi viari e, appunto, l’asse suburbano. Tali opere devono vedere la luce, la città non può più aspettare. Realizzare un sistema infrastrutturale moderno, adeguato ed efficiente incrementa la competitività del territorio al servizio delle imprese e migliora la qualità della vita delle persone. I costi del non fare sono infinitamente superiori a quelli di realizzare tali interventi”.

“Intervenire sulla dotazione infrastrutturale del nostro territorio è fondamentale per sostenere nel breve termine la crescita e l’occupazione. Vigileremo – concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia – affinché agli annunci seguano fatti concreti. Continueremo a batterci perché siano previsti tempi certi e rapidi per l’inizio dei lavori”.