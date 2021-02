Legge contro la propaganda fascista, il Pd lucchese si mobilita per la raccolta firme

Anche il Partito Democratico di Lucca si schiera a favore della proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, promossa dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema, e mette a disposizione le sue sedi e i suoi volontari per raccogliere le firme di tutti coloro che vogliono sostenere questa iniziativa.

Questi i giorni, le sedi e gli orari dove potersi recare per firmare: domani (11 febbraio) al circolo Lucca Sud (viale San Concordio, 392) dalle 10 alle 12; al circolo Lucca Est (via Barbantini 84) dalle 17 alle 20; venerdì (12 febbraio) al circolo Lucca Sud dalle 10 alle 12; sabato (13 febbraio) al circolo Lucca Est dalle 10 alle 13; al banchetto in via Beccheria (centro storico) dalle 14,30 alle 16,30; domenica (14 febbraio): al circolo centro storico (piazza San Francesco 13) dalle 10 alle 12.