Politica nazionale e locale, summit di Italia Viva Lucca sulle strategie

Sabato (13 febbraio) si terrà a Lucca una riunione di Italia Viva per valutare la situazione politica nazionale “che ha visto – dice i partito – Matteo Renzi raggiungere tutti gli obiettivi posti per il superamento dell’ingessato governo Conte e la nascita di un “governo del sì” per affrontare, con competenza, le urgenze dell’Italia: pandemia, scuola, lavoro, giustizia, burocrazia, lavori pubblici, ambiente, turismo e commercio”.

“Ci auguriamo – dice IV – che la cocente sconfitta del gruppo dirigente del Pd, la cui strategia era talmente raffinata da sembrare inesistente, sdraiato sui grillini e abbarbicato alla suicida bandiera Conte o morte, porti i sopravvissuti a riconsiderare il folle odio verso Renzi e Italia Viva, che sta rendendo problematico ogni rapporto con loro”.

“Si affronterà – conclude la nota – anche la collocazione di Italia Viva nel contesto politico locale ed i rapporti da tenere con tutti i partiti che parteciperanno alla formazione del governo Draghi, nonché la preparazione delle elezioni comunali 2021 a Altopascio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Seravezza e quelle del 2022 a Lucca, Bagni di Lucca, Porcari, Camaiore e Forte dei Marmi“.