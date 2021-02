Sinistra con, prosegue l’impegno nella raccolta firme per la legge anti-fascista

Prosegue l’impegno di Sinistra con nella raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti promossa dal Comune di Stazzema.

“Contro ogni sottovalutazione per tutte le forme di propaganda a favore di ideologie responsabili di tragedie immani – sottolinea Sinistra con -, ripartiamo da questa iniziativa popolare dal basso per affermare i valori democratici e antifascisti della Costituzione repubblicana. Ed è molto importante che sia sempre più ampio il fronte di soggetti politici, sociali e culturali che si stanno mobilitano in questa direzione. Si potrà firmare sabato (13 febbraio) dalle 10 alle 12 presso la sede di Sinistra con a San Vito in via Vecchia Pesciatina, 1076 e dalle 9 alle 12 presso il Mercato di Marlia”.