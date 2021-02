Ferrara (M5S): “Bene conferma di Di Maio nel governo Draghi”

Soddisfazione da parte del senatore M5S Gianluca Ferrara per il nuovo governo Draghi. “Come capogruppo in commissione Esteri al Senato e vicepresidente area internazionale – afferma -, sono davvero felice che sia stato confermato Luigi di Maio come ministro degli esteri. Durante la pandemia grazie al suo impegno in tempi record sono state reperite milioni di mascherine e prodotti sanitari indispensabili per fronteggiare l’emergenza”.

“Sono sicuro – aggiunge – che continuerà a svolgere un ottimo lavoro e l’Italia sempre più, a livello internazionale, si riprenderà quel ruolo che gli spetta. Sono anche soddisfatto per Patuanelli e Dadone, due persone molto valide. Ma tutto il M5s svolgerà un ruolo di garanzia e farà sì che quei 209 miliardi conquistati in Europa grazie al lavoro di Giuseppe Conte, non ne verrà sprecato nemmeno uno”.