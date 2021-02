Minacce allo storico Eric Gobetti, Rifondazione solidale

Rifondazione Comunista di Lucca è solidale con lo storico Eric Gobetti minacciato pesantemente attraverso centinaia di messaggi violenti rivolti a lui e ai suoi figli sui social.

“L’autore del libro E allora le foibe? edito da Laterza – sottolinea Rifondazione – ha denunciato pubblicamente di essere oggetto di intimidazioni a causa dei suoi studi sulle foibe e sulle false narrazioni che vengono proposte dalla estrema destra. Le vicende storiche avvenute sul confine orientale sono da inserire in un contesto drammatico della seconda guerra mondiale e hanno ancora bisogno dello studio approfondito degli storici. Non è accettabile che vengano strumentalizzate per campagne contro i comunisti e gli antifascisti. Ancor meno che si passi alle minacce fisiche con metodi squadristi”.