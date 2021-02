Italia Viva Lucca lancia il progetto di una “alleanza riformista”

Italia Viva Lucca ha discusso della situazione politica nazionale e locale ha espresso unanime consenso all’azione di Matteo Renzi e di tutto il gruppo dirigente “per aver portato a casa il miglior governo possibile per affrontate la grave crisi sanitaria, sociale ed economica”.

“Sulla situazione locale – spiega Alberto Baccini e Francesco Colucci -, anche in vista delle prossime elezioni in importanti Comuni, Italia Viva lancia un appello a tutte le forze Riformiste, da +Europa, ad Azione, ai vari movimenti Socialisti, Radicali ed Ecologici, alle liste civiche democratiche, per iniziare un percorso assieme di discussione e di ricerca di condivisioni per una Alleanza Riformista che si ponga come alternativa agli schieramenti del passato, ormai in via di superamento, sia a destra che a sinistra. Italia Viva Lucca è disponibile a discutere con tutte le forze democratiche ed europeiste che sostengono il governo Draghi, delle possibili alleanze elettorali, ponendo al centro programmi e progetti innovativi e riformatori”.

“Non siamo disponibili a discutere ed allearci con quei partiti che si richiamano ancora a tristi ideologie del passato, sia comuniste che fasciste – spiegano -. Vogliamo anche essere riferimento di quei 5Stelle che ritengano superata la fase della protesta sociale fine a sé stessa e che si vogliano impegnare in un percorso Riformista concreto, anche a Lucca. Sappia il Pd lucchese che se cercherà di costruire anche a Lucca, lo sciagurato asse Pd-Grillini e Leu, ci troverà sempre dall’altra parte. Italia Viva Lucca prenderà nelle prossime settimane, appena la situazione sanitaria lo consentirà, iniziative ed incontri a 360° con tutte le forze politiche, le liste civiche, i singoli esponenti politici che siano interessati a costruire assieme questa Alleanza Riformista sui nostri territori”.