“La situazione da terzo mondo al palasport è tutt’altro che superata, nonostante le rassicurazioni del Comune. E la vergogna continua”. Vanno all’attacco i consiglieri comunali della lista civica SìAmoLucca 2022 su quelle che continuano ad essere le inadempienze del Comune.

“Partiamo dal problema del riscaldamento, che non è stato affatto risolto. Dopo aver fatto rischiare sanzioni disciplinari alla società Basket le Mura Per un prolungato mancato funzionamento dell’impianto – spiegano Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini – anche durante la partita di ieri, le temperature all’interno dell’impianto sportivo erano polari, e questo significa che c’è qualcosa che continua a non andare bene, nonostanti l’amministrazione Tambellini abbia assicurato che tutto è risolto. Non solo. Da due mesi mancano sette fari sul lato tribuna, che hanno messo a serio rischio lo svolgimento della gara, tanto per cambiare. Per non parlare dei lavori di ristrutturazione in ritardo. Interventi che sono in netto ritardo, come testimoniano le immagini scattate ieri proprio all’interno del Palasport, oltre che il cartello che troneggia sulla cancellata all’ingresso e su cui il termine del cantiere era previsto per novembre scorso”.

Aggiungono i consiglieri della lista civica SìAmoLucca 2022: “Come annunciato a più riprese dall’assessore Ragghianti in questi mesi, gli interventi di ammodernamento sarebbero dovuto terminate prima della stagione agonistica, mentre invece sono ancora abbondantemente in corso, costringendo a utilizzare il PalaTagliate in mezzo a cantieri e sporcizia. Insomma, una situazione incresciosa che ancora una volta mette in evidenza sia la mancanza di sensibilità del Comune verso lo sport, sia il mancato controllo dell’andamento dei lavori”.

Proprio durante la commissione politiche formative, politiche di genere, cultura e sport che si è tenuta questa mattina, la consigliera Serena Borselli ha chiesto che al palazzetto venga fatto un sopralluogo per verificare lo stato attuale della situazione considerando che l’assessore di riferimento è Ragghianti.