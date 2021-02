Difendere Lucca, diretta Fb settimanale per discutere dei problemi della città

Una trasmissione settimanale in diretta Fb per parlare di argomenti relativi alla vita della città, per segnalare i problemi dal territorio e avere un filo diretto con l’associazione e il consigliere comunale Fabio Barsanti.

“Uno spazio dedicato alla città e ai cittadini – dichiara in una nota l’associazione Difendere Lucca – dove poter discutere di politica, di attualità, di cultura e di ogni argomento che riguardi la nostra città, tutta la nostra città: dal centro storico alla periferia fino alle frazioni più lontane. “Discutere Lucca” sarà un appuntamento fisso settimanale, andrà in onda in diretta Fb dalla pagina dell’associazione e darà spazio alle segnalazioni e alle proposte che potranno arrivare sotto forma di commenti o messaggi”.

“Ogni giovedì, alle 19 – prosegue la nota – due persone di Difendere Lucca commenteranno gli argomenti di più stretta attualità, lasciando spazio all’interazione con i cittadini. Si parte questo giovedì, 18 febbraio, con il nostro consigliere comunale Fabio Barsanti, che sarà ospite quasi fisso della trasmissione. Per seguire “Discutere Lucca”, basterà collegarsi sulla pagina Fb.