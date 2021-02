Infrastrutture, Fantozzi e Martinelli (FdI): “Il gap di Lucca è dovuto alle divisioni della maggioranza”

Riguardo alle divisione interne della maggioranza lucchese, intervengono il consigliere regionale Fabrizio Fantozzi (FdI) e il consigliere Marco Martinelli (FdI): “Le divisioni interne alla maggioranza di Sinistra stanno frenando lo sviluppo della città, non c’è un allineamento di vedute sul tracciato degli Assi viari tra le amministrazioni comunali interessate (guidate dalla Sinistra). Singolare la posizione di ostruzionismo portata avanti dal sindaco di Capannori, Luca Menesini, che è anche presidente della Provincia di Lucca. Al tempo stesso -proseguono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- anche sulla realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio è stata messa in atto, in questi anni, una vera e propria campagna di annunci da parte del Pd, che lasciava presagire l’imminente partenza dei lavori già nel 2015 mentre, ad oggi, l’unica certezza è che le opere non sono iniziate”.

“Chiediamo – concludono Fantozzi e Martinelli – che si proceda senza ulteriori blocchi ideologici nell’esclusivo interesse di incrementare la competitività del territorio. Un sistema infrastrutturale moderno, adeguato ed efficiente è essenziale come volano economico per le imprese e migliora la qualità della vita delle persone”.