Emergenza abitativa, la Uil incontra assessore Baccelli

La segreteria della Uil Toscana, guidata dal segretario generale Annalisa Nocentini, insieme alle categorie interessate ha incontrato l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli.

Sul tavolo i nodi più annosi e importanti che toccano la Toscana, a partire dalle opere infrastrutturali che mancano o che non hanno visto l’ultimazione nei tempi programmati.

All’incontro era presente per l’’Uniat – Unione nazionale inquilini ambiente e territorio, il Coordinatore per la provincia di Lucca Giorgio Bertelli che ha posto alcune domande all’assessore, inerenti le iniziative che provvederà a tenere in evidenza nell’agenda di lavoro.

“In particolare – si legge nella nota – nella città di Lucca è stata ratificata la scelta della Regione di destinare all’innovazione urbana il quartiere di S. Anna nelle aree circostanti il Piazzale Sforza e via Matteotti, estendendosi fino Viale Puccini e Piazzale Boccherini. L’Uniat condivide gli intenti e chiede un coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dato che quotidianamente è interessata da domande di persone come poter accedere alle case Erp, alle numerose emergenze abitative presenti nella provincia di Lucca nonché a elaborare contratti di affitto a canone libero o concordato, con l’obbiettivo di costruire un ‘Modello Toscana’”.

Bertelli ha posto il problema della complessità procedurale per poter usufruire da parte dei contribuenti del super bonus del 110% per l’efficienza energetica e di quello del 110% antisismico.

“Una occasione da non perdere – dice Bertelli – per la riqualificazione delle abitazioni singole e/o condominiali per migliorare il contenimento energetico e la stabilità antisismica degli immobili con la finalità di migliorare l’ambiente. L’accesso più semplice a tali bonus permetterebbe agli interessati di avviare le progettazioni, e iniziare i lavori, conseguentemente attivare il volano positivo dell’aumento dei posti di lavoro”.

Baccelli ha condiviso con la segreteria Uil Toscana della necessità di una semplificazione della burocrazia in genere, e nello specifico di proporre in regione la formazione delle categorie interessate per facilitare l’applicazione dei super bonus. Bertelli ricorda che anche i Caf sono attori interessati per l’applicazione degli sgravi fiscali di coloro che intendono usufruirne.