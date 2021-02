Sicurezza sulle mura, Bindocci: “Se ne parli in commissione lavori pubblici”

“Protezioni sulle mura, è un tema da affrontare nelle sedi opportune, senza demagogia”. Lo dice il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Massimiliano Bindocci che chiede una convocazione specifica della commissione lavori pubblici.

“Sulla questione delle protezioni che si intende mettere sulle mura – dice – occorre serietà e rispetto dell’importanza dell’opera. Chiunque conosce Lucca apprezza la bellezza è l’unicità della cinta muraria e condivide la paura di sfregiarle, o ridurne il fascino, con ringhiere o altre cose. Detto questo è innegabile che in alcuni punti il rischio caduta non è sufficientemente gestito e che occorra prevedere delle soluzioni compatibili con il valore architettonico ed artistico dell’opera muraria. Ben ha fatto l’amministrazione ha affrontare il tema. Alcuni provvedimenti dell’autorità giudiziaria hanno reso tale intervento ineludibile, e dimostrato che forse era meglio pensarci prima”.

“In tal senso – dice ancora Bindocci – facemmo un intervento ed una raccomandazione in consiglio comunale.

Adesso riteniamo che se ne debba discutere subito in commissione lavori pubblici fornendo gli atti a tutti i membri della commissione. Per questo abbiamo già chiesto al presidente Bianucci una specifica convocazione urgente. È lì che dobbiamo trattare il tema, non in conferenza stampa (il riferimento è a SiAmo Lucca, ndr)”.

“Sbagliano a nostro avviso – conclude – coloro che si pongono di traverso in nome del mantenimento dello status quo, che poi non corrisponde nemmeno al vero, come d’altronde sbagliano coloro che sono a priori a sostegno dell’amministrazione. Si faccia e subito una discussione nel merito de problema, nelle sedi opportune, individuando la soluzione migliore che contemperi le diverse esigenze, ma è innegabile che qualcosa vada fatto”.