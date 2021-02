Lega: “Lucca capitale della cultura, basta liti nel centrosinistra”

“La bagarre che si è aperta all’interno del centrosinistra provinciale sulla candidatura a capitale della cultura italiana 2024 è quanto di più fuori luogo e penalizzante possa esserci, e invece di essere motivo di bisticci dovrebbe essere vista come un’opportunità per tutto il territorio di far bella mostra di sé, delle sue potenzialità e capacità di cooperazione. Tutto questo a maggior ragione se fatto nel nome del maestro Giacomo Puccini, di cui ricorrerà il centenario dalla morte, che di fatto è patrimonio di tutti avendo toccato più realtà del territorio, da Lucca a Torre del Lago Puccini, passando per Pescaglia, Chiatri e Viareggio”. A dirlo sono il commissario provinciale Riccardo Cavirani; il commissario di Lucca Salvadore Bartolomei, il commissario di Viareggio Maria Domenica Pacchini; i capigruppo di Lucca Giovanni Minniti e di Viareggio, Alessandro Santini; i consiglieri comunali Alberto Pardini e Walter Ferrari.

“E’ difatti la storia del maestro ad unire e indicare la rotta, e proprio per questo si deve quanto prima uscire dalle modalità e dal contesto del duello tra città e sindaci, cosa di cui dovrà necessariamente farsi garante politico e istituzionale il presidente della Regione, Eugenio Giani, per entrare in quello di una fattiva collaborazione tra Istituzioni ed enti, spesso tanto vantata – a parole – proprio dal Pd e dal centrosinistra. Continuare su questa strada significherebbe agevolare le rivali, agguerrite, come Rimini, Ascoli, Capri e Pesaro solo per citarne alcune, e sarebbe quindi un suicidio la cui la responsabilità politica ricadrebbe tutta in capo al centrosinistra e ai suoi attori”.

“La Lega – proseguono – è disponibile a dare il suo contributo al fine di sviluppare un progetto serio che porti benefici al territorio in termini di investimenti e visibilità, è però fondamentale che prima si risolva la questione del dualismo nella stessa regione, escluso proprio dal regolamento, che purtroppo ad oggi può essere risolta solo all’interno di quella maggioranza di governo, regionale e locale, che fa capo al Pd e al centrosinistra”.