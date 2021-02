Messa in sicurezza del territorio, in arrivo altri fondi dal governo

Buone notizie per i lavori pubblici dei diversi comuni. Ieri (23 febbraio) con decreto del ministero dell’interno, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, numero 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il governo Conte, con due diversi provvedimenti, aveva portato i 350 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio del 2018 prima a 1,25 miliardi e poi a 1,85 miliardi di euro lo stanziamento per il 2021.

Ammonterà a 1,75 miliardi di euro lo stanziamento per il 2022 con il quale si continuerà a scorrere la graduatoria stabilita ieri.

I contributi concessi possono essere “nel limite massimo di un milione di euro per i comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti, di 2,5 milioni per i comuni con popolazione da 5001 a 25mila abitanti e di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti”.

A rendere nota la notizia è il sindaco di Gallicano, David Saisi: “Per il 2021 – dice – il comune di Gallicano è destinatario di 820mila euro. Per il 2022 speriamo che lo scorrimento ci porti ad essere finanziati per altri 170mila euro circa”.