Panchieri: “Capitale della cultura, Viareggio sostenga la candidatura di Lucca”

“Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: per come è strutturato il meccanismo di scelta delle città che aspirano a divenire capitale italiana della cultura, Viareggio, da sola, manca di alcuni presupposti indispensabili”. A dirlo è Roberto Panchieri, segretario del circolo Pd centro storico di Lucca.

“Cosa diversa – aggiunge – è se l’amministrazione della città versiliese decide di partecipare al consolidamento della candidatura di Lucca (città delle Mura Cinquecentesche), portando in dote lo straordinario patrimonio ricettivo e la bellezza e varietà paesaggistica del suo territorio. in questo modo tutti ne trarrebbero un beneficio. La coincidenza con il centenario della morte di Puccini rafforzerebbe ulteriormente l’insieme della proposta agli occhi della Commissione che sarà chiamata a vagliare le candidature e a scegliere. Ciò che va assolutamente evitato è una contrapposizione che danneggerebbe tutti ed offrirebbe lo spettacolo di una sorte di incomprensibile Asilo Mariuccia. Siamo tutti sufficientemente adulti per capire che solo l’unione fa la forza; se qualcuno intende dividere deve spiegarne per bene le ragioni”.