Lucca dopo l’emergenza Covid, maratona in Consiglio fra proposte e polemiche

Come sarà Lucca dopo l’emergenza Covid? Probabilmente non lo si capirà da un Consiglio fiume, con 40 interventi senza un filo conduttore specifico, limitato a interventi di massimo sei minuti (ma in molti hanno sforato) in cui si sono alternati visioni di città a recriminazioni per quanto non fatto negli anni dall’amministrazione comunale. Poche le eccezioni in una carrellata in cui ha prevalso per lo più la volontà di autoaffermarsi o di incidere sull’attuale dibattito politico (vedasi polemiche sulla manifattura sud o sul mercato del Carmine).

Ad aprire il consiglio straordinario, aperto agli interventi della società civile e dei professionisti selezionati dai capigruppo, sono le parole della presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi: “Cultura – dice – è lavorare insieme, sentirsi una comunità, è innovazione. Oggi più che mai sentiamo di parlare di cultura, una cultura che genera turismo e che ci aiuta a trovare risposte. In questo anno così difficile abbiamo visto quanto ne abbiamo bisogno. Anche quest’anno Lucca è stato il palcoscenico di eventi con Lucca Comics, con l’edizione di Lucca Changes protagonista sui media in un anno di cambiamenti dovute alla pandemia. Ora dobbiamo pensare al futuro. Siamo consapevoli che niente sarà facile. Dobbiamo cercare di essere lucidi, dovremo continuare a far sognare con metodo e serietà. Dovremo cambiare e interpretare il cambiamento. È questa la sfida. Non sappiamo come sarà il mondo attorno a noi in futuro, di certo sarà diverso. Dovremo interpretare il cambiamento e per fare questo dobbiamo prima di tutto ascoltare. Non si lavora da soli e non si lascia da solo nessuno. Va scelta la qualità della proposta. Non possiamo frammentarci in piccoli egoismi. Responsabilità e qualità: devono essere queste le parole guida per il futuro”.

Parla principalmente della proposta “alternativa” per la manifattura sud Andrea Rapaccini di Music Innovation Hub, non a caso invitato a parlare dal consigliere di Casapound, Fabio Barsanti: “Siamo un’impresa sociale che si occupa di musica – spiega – Noi vogliamo sottolineare l’importanza dei beni comuni, quelli che hanno a che fare con i diritti di ogni cittadino, come la cultura e l’istruzione. Anche la musica per noi è un bene comune. Noi siamo disponibili, come confermato anche con l’ultima mail del 18 febbraio inviata all’amministrazione comunale di Lucca, ad aiutare a valorizzare alcuni beni comuni intorno alla musica. Abbiamo manifestato la nostra disponibilità sulla Manifattura sud. Un bene che deve dare accesso alla comunità lucchese e produrre un valore sociale, oltre a quello economico. Abbiamo dato anche la disponibilità a valorizzare insieme alla comunità lucchese e alle associazioni della città un grande personaggio come Puccini”.

Sergio Ardis, medico ospedaliero, presidente del comitato etico dell’Asl Toscana Nord Ovest: “Iniziamo a preoccuparci della salute positiva, indaghiamo su ciò che ci fa star bene ed essere felici. Come dimostrato in uno studio, per esempio, i maschi vivono un benessere maggiore rispetto alle donne nella popolazione dell’Oltreserchio, è una disuguaglianza che va vista. Le donne, però, sono più grate. Sarebbe importante indagare e studiare sul tema, che ha a che fare con il benessere di ciascuno di noi”.

Fra gli interventi più qualificati, quello di Annamaria Meo, direttrice del Teatro Regio di Parma dal 2015: “Lucca è una città che ho avuto modo di conoscere a lungo con il teatro del Carretto, esperienza che mi ha fatto capire il grande potenziale di un forte presidio culturale per una comunità. Il teatro Regio di Parma appartiene alla stessa categoria del Teatro del Giglio, ovvero a quella fascia di teatri di tradizione che hanno una grande flessibilità potenzialmente efficace per restituire molto ai territori. A Parma abbiamo investito molto sul Festival Verdi che ci permette di restituire ai territori il più possibile in termini di dividendi materiali e immateriali, di opere e stimoli. Tutto dipende però dalla risposta della comunità in materia di sostegno economico e dalla richiesta che viene dalla committenza politica. Noi direttori artistici traduciamo queste richieste in risposte culturali ma è importante capire da dove si parte, con quali risorse e con quale visione. Solo così possiamo arrivare ai risultati che il territorio si attende. Il Teatro Regio di Parma ha vinto l’oscar della lirica nel 2017, ha guadagnato una pagina di recensione sul New York Times ed ha avuto un grande riconoscimento all’esterno. Per avere questo serve un progetto culturale forte e serve soprattutto saperlo comunicare per penetrare anche in quegli ambiti, pubblici e privati, che fanno la differenza in termini di sostegno economico. Grazie al nostro osservatorio abbiamo calcolato che per ogni euro investito nel Festival Verdi ha restituito al territorio 2,7 euro”.

Michela Fucile, presidente di Confartigianato non lesina critiche all’amministrazione: “L’artigianato è cultura. Nel 2020 molte imprese si sono riadattate per poter lavorare. Siamo in grave sofferenza, riscontabile per esempio nelle lavanderie. Non sappiamo in quanti sapranno superare questo pessimo momento. I nostri imprenditori chiedono risorse ed incentivi per digitalizzazione e innovazione. Ringraziamo il Comune per i contributi, ma purtroppo sono state misure insufficienti. Avremmo preferito che le risorse per il piano sosta fossero destinate alle imprese. Sul mercato del Carmine siamo stati fautori di un progetto integrato tra attività, lo pensavamo anche come polo di attrazione legato a commercio e prodotti tipici. Circolano invece voci di rilancio legato al manifatturiero. Perché l’amministrazione non ha informato i cittadini su ciò? Via dei Fossi doveva diventare la via dell’artigianato, invece è stato sostituito solo qualche mattone e non è mai dato vita a quel tavolo per rivitalizzare quella parte della città da sempre la più degradata. Volevamo coinvolgere aziende di artigianato di qualità per dare ai turisti visione dell’artigianato di Lucca. Ormai è troppo tardi per fare qualcosa e questa è una grande responsabilità che hanno gli attuali amministratori di Lucca”.

Parla anche Domenico Raimondi, designer di ThesignLab: “Vorrei proporre il design tra gli antidoti alla difficoltà che stiamo vivendo. Il design è la capacità di rispondere con processi progettuali capaci di ideare soluzioni innovative. Davanti ad ogni cambiamento sociale il design risponde con la bellezza. La Lucca del domani necessità di un nuovo coraggio progettuale. Siamo chiamati ad essere visionari. Dobbiamo continuare a scrivere la storia di questa città, dobbiamo andare oltre il concetto di restauro conservativo. Basta assurde polemiche. La Lucca del domani ha bisogno del contributo di professionisti, non di appassionati. La Lucca del domani necessitano di donne e di uomini che collaborino, a partire dal consiglio comunale. La cultura non separa, unisce. L’ex Manifattura venga valorizzata con spazi dedicati all’arte. Ma non c’è solo l’ex manifattura, ma è l’intera città che deve essere pensata nel senso dell’innovazione della tradiozione. E ai giovani: siate audaci senza guardare indietro”.

Spazio al presidente dell’osservatorio del paesaggio lucchese Arianna Chines : “Il mio sogno è Lucca capitale green. Anche nella nostra città c’è stata presa di coscienza sul bene del paesaggio dopo questa pandemia. I giovani devono essere coinvolti in questa transizione green. Abbiamo necessità di verde e di natura. L’ambiente è fondamentale anche per preservarci: in ambienti inquinati, per esempio, il Covid si diffonde molto meglio. L’obiettivo di tutti è preservare e ripristinare gli ecosistemi, la biodiversità. Dobbiamo continuare a preservare la natura anche nei pressi delle Mura. Il verde è un patrimonio fondamentale, serve una strategia per la riqualificazione del verde. Le piazze purtroppo sono diventate dei parcheggi, sarebbe fondamentale impedire o ridurre al minimo la circolazione delle auto in città”. Chines ha infine sottolineato l’importanza di aver realizzato il corridoio ecologico sugli spalti delle mura.

Anche i professionisti sono stati protagonisti dell’assise. Carla Saccardi, presidente ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Lucca affronta i problemi dal punto di vista del suo settore: “Abbiamo visto i nostri clienti in situazioni disastrose, li abbiamo visti in lacrime. Ci siamo sentiti in dovere di dare il nostro contributo anche gratuitamente. Molti di loro hanno perso tutto. Noi siamo chiamati ad essere in prima linea per aiutare la ripresa di questo paese, per la rinascita delle aziende. Il rapporto tra le istituzione è fondamentale, in questo momento dobbiamo darci da fare e metter in campo tutte le nostre forze. Quanto alla manifattura sogniamo di portare lì i nostri ordini e un angolo per incontri tra professionisti e per la scuola. Ci auguriamo che in un futuro progetto sulla manifattura ci sia riservata un po’ di attenzione”.Daniele Fisicaro dell’Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lucca: “Come detto dal presidente Draghi, il prezzo più alto della pandemia è stato pagato dai giovani, dalle donne e dai lavoratori autonomi. Noi siamo a totale disposizione delle istituzioni, vi prego di prenderci in considerazione per qualsiasi scelta di carattere economico. Da cittadino vi prego di fare scelte coraggiose e perfino impopolari, ma che abbiano come obiettivo il rilancio economico della città di Lucca”.

Daniele Micheli, invece, per l’ordine degli ingegneri della provincia di Lucca dice : “Siamo in un momento di ripresa e bisogna favorire la ricostruzione senza paura di sbagliare. La nostra richiesta è semplice e riguarda la burocrazia: semplificare, semplificare e semplificare. Il Comune può adottare strumenti urbanistici che siano il più semplici possibile. Serve semplificare il piano operativo, basta complicazioni. Semplificare è una priorità assoluta, siamo disponibili a condividere un percorso e dare il nostro contributo”. Della situazione della cultura, in particolare nel settore del cinema, parla Simone Gialdini di Anec: “Siamo ormai ad un anno di inattività con il meno 95% di fatturato. Le sale cinematografiche sono un punto di riferimento di una comunità, ma sono messe a dura prova anche dalle grandi piattaforme di streaming. Serve il sostegno delle istituzioni per farci trovare pronti alla ripartenza. Purtroppo in Toscana c’è stata poca attenzione. Lucca deve ripartire e riaccendere le luci nei cinema, la ripartenza può passare dal periodo estivo. Un primo passo sperando poi di rivivere la normalità negli ultimi mesi dell’anno. Il cinema del futuro sarà diverso, serve pensare ad un palinsesto giornaliero e a moderne sale”. Gaetano Scognamiglio, per Fondazione Promo Pa chiede di concentrarsi su un solo grande obiettivo per la città del futuro: “Ritengo che un obiettivo molto importante per il territorio sia quello di presentarsi molto bene all’appuntamento del centenario della morte di Puccini. Per un appuntamento del genere dico che serve già oggi un management adeciato, che cerchi anche dei finanziamenti. È questo il mio Consiglio per raggiungere un grande obiettivo”. Critiche all’operato dell’amministrazione nel settore della cultura è Simone Pellico, giornalista e segretario dell’associazione culturale L’Augusta, vicino a Casapound: “Siamo preoccupati per il futuro della ex manifattura tabacchi – dice dopo aver sottolineato alcune carenze nelle politiche culturali del Comune di Lucca – dove sentiamo parlare di appartamenti e di parcheggi invece di musei. Abbiamo bisogno, invece, di strutture e programmazione. Crediamo che l’assessorato alla cultura a Lucca non sia adeguato al compito. C’è bisogno di una regia importante e di una programmazione che vada oltre i Comics e il Summer Festival. L’invito è quello che Lucca riparta con un serio programma culturale”. Di livello l’intervento di Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della commissione Europea, che ha dato alla platea alcuni elementi sui fondi europei a disposizione per la ripartenza: “Con il Next Generation Eu arriveranno soldi dell’Unione Europea all’Italia, poi starà al governo ripartire i fondi. Sappiamo già che un terzo dovrà essere speso nell’ambito della riconversione ecologica, il 20 per cento per la riconversione digitale. Possono trasformare il volto del nostro paese e delle nostre città. I fondi dovranno essere usati in progetti che fanno la differenza, servirà collaborazione a più livelli: nazionale, regionale e locale”. Del tema del turismo e del commercio parla Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca: “La ripartenza di Lucca purtroppo a oggi è ancora indefinita. Noi pensiamo che salute e lavoro possono convivere. La pandemia ha messo in ginocchio il commercio e il turismo. Serve un piano articolato di promozione turistica che sia nell’immediato, in grado di attrarre i visitatori toscano ora, poi quelli italiani e stranieri in futuro, quando si potrà. Il turismo deve essere il volano per la ripartenza. Quanto alle infrastrutture ci sono contenitori all’interno della città che possono essere adatti ad accogliere le auto che nel centro storico danno fastidio, ma che sono importanti per il commercio. Concludo dicendo che stiamo lavorando concretamente per dare risposte sul tema del turismo”. Carla Guidi, presidente del comitato delle professioni ordinistiche torna sul tema della manifattura come casa delle professioni ordinistiche: “Abbiamo già parlato con l’amministrazione e la Fondazione per la realizzazione di una casa delle professioni in una parte della manifattura. Vedremo se sarà possibile avere questo modello ideale, che non è una semplice sede degli ordini: è una fucina di idee. Noi ci siamo, a servizio di tutti”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO