Mura patrimonio mondiale Unesco, Santini (Siamo Lucca): “Depositata mozione in Consiglio”

Il capogruppo della lista civica SìAmoLucca ed ex candidato sindaco, Remo Santini, ha protocollato la mozione per attivare il percorso che possa portare ad una candidatura delle Mura di Lucca a patrimonio mondiale Unesco. Lo annuncia direttamente il firmatario del documento, che l’ha depositato in queste ore proprio vista del consiglio comunale straordinario di oggi sul tema Lucca dopo il Covid.

“Le politiche da perseguire devono essere quelle di una sempre maggiore valorizzazione del nostro territorio alle bellezze architettoniche e artistiche di Lucca, ma anche sostenere la sua vocazione internazionale attraverso la cura della propria identità e dei propri tratti caratteristici, da unire alla qualificazione del turismo e dell’immagine del centro storico – spiega Santini nella mozione – Le Mura di Lucca oltre che il nostro monumento simbolo, sono il maggior esempio in Europa e tra i maggiori al mondo di cinta costruita secondo i principi della fortificazione moderna e integralmente conservata; che sono un parco urbano dove il legame tra la storia e la cultura è indissolubile, oltre che essere inoltre un punto di vista privilegiato per la visita della città”.

“L’inserimento della Mura nell’elenco dei siti patrimonio dell’umanità Unesco potrà portare ad una maggiore attenzione per il sito e i suoi valori, quindi alla sua protezione -aggiunge Santini – ma anche ad una visibilità che viene associata nel momento in cui entra a fare parte di un sistema riconosciuto a livello internazionale. Due aspetti che si traducono in una migliorata capacità attrattiva dei siti sul piano turistico. La mozione prevede che si avvii il percorso attraverso un preliminare approfondimento nelle commissioni consiliari competenti e attivando contatti con gli organismi nazionali e internazionali preposti a raggiungere questo obiettivo”.