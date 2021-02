Uniti per la Manifattura: “Il dibattito pubblico è un diritto dei cittadini”

“La questione dell’ex-Manifattura Tabacchi di Lucca è emblematica per sottolineare come le istituzioni ignorino persino i propri obblighi, relativi alla promozione dei percorsi partecipativi sui territori“. Lo dichiara il gruppo Uniti per la Manifattura.

“Il consiglio regionale, infatti, ha negato un diritto, previsto dalla legge regionale 46/2013 articolo 8, respingendo la richiesta di un dibattito pubblico sulla ex-manifattura presentata dalla Lega e sottoscritta dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, dopo aver raccolto le istanze dei cittadini – dichiara Uniti per la Manifattura – Rivendichiamo con forza e determinazione il rispetto delle regole democratiche per la tutela dei diritti e del patrimonio collettivi“.

“Gli slogan martellanti – conclude il comitato – delle campagne elettorali diventano un silenzio assordante nelle sedi istituzionali: trasformazione inaccettabile in una democrazia”.