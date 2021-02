Barsanti: “Ex Manifattura, assurda la bocciatura della mozione Lega”

Sulla bocciatura della mozione portata in Consiglio regionale da Elisa Montemagni (Lega), la quale chiedeva l’avvio di un dibattito pubblico sulla riqualificazione della ex Manifattura, interviene il consigliere di opposizione Fabio Barsanti: “Una decisione assurda del Pd toscano e un atteggiamento ambiguo di Fdi. Vedremo in consiglio comunale chi sarà contrario alla partecipazione”.

“Aver respinto una richiesta di partecipazione sulla riqualificazione della Manifattura, proveniente da un consigliere del territorio – dichiara Barsanti in una nota – dimostra ancora una volta come il PD voglia continuare a mantenere una cappa oscura sulla vicenda. La consigliera Montemagni altro non ha fatto che chiamare in causa una legge sulla partecipazione voluta dalla sinistra, molto spesso sbandierata, e già applicata in alcuni precedenti importanti come il complesso di Sant’Orsola di Firenze e la Kme di Fornaci di Barga”.

“Il voto contrario della consigliera Mercanti – prosegue la nota – è stato accompagnato dalla motivazione di come una proposta del genere debba provenire dal territorio. Forse la Mercanti non si è resa conto di come il territorio, da più di un anno, richieda a gran voce la partecipazione in questo importante processo di riqualificazione. Per rafforzare la voce del territorio, assieme ad altri colleghi di opposizione, ho firmato e aderito alla mozione del consigliere Minniti che chiederà al nostro consiglio comunale di impegnare la giunta ad aprire un processo partecipativo. Ricordo inoltre al sindaco e alla maggioranza – continua Barsanti – come sia stata prevista a livello comunale la figura del garante dell’informazione e della partecipazione, e come nel 2017 il consiglio abbia approvato un apposito regolamento in tal senso”.

“Vedremo come si comporterà la maggioranza in Consiglio – conclude il consigliere di Difendere Lucca – augurandomi che non neghi la partecipazione su un aspetto così importante per la città. E vedremo, soprattutto, come si comporterà il gruppo di Fratelli d’Italia, che in regione ha deciso incredibilmente di non sostenere la mozione della Lega e fare quindi un assist al Pd. Una posizione che non credo sia condivisa da tutto il partito, e che rappresenta più gli interessi di pochi che non quelli degli elettori”.