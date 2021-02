Emergenza neve, oltre 2 milioni dal governo. Fantozzi: “Devono andare subito ad aziende e cittadini”

“E’ sicuramente positiva e da accogliere con soddisfazione la notizia che il governo ha stanziato 2,2 milioni di euro, come risposta alla dichiarazione dello stato di emergenza per le forti nevicate tra fine dicembre e i primi di gennaio. Ma attenzione, si tratta di un atto dovuto e quindi evitiamo ogni tipo di celebrazione, un risultato raggiunto grazie all’impegno di tutte le forze politiche e sociali del territorio”. È questo il commento del vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi.

“Chiediamo, visto che siamo quasi a marzo, che le risorse vengano immediatamente messe a disposizione, e senza cavilli burocratici, di aziende e cittadini – afferma Fantozzi -. Tempo e facilità di accesso diventano fondamentali per dare ossigeno a chi è stato danneggiato dal maltempo ma anche provato oltre misura dalla pandemia”.