Colucci: “Grave la censura preventiva del Pd a Colombini in Consiglio”

“È inaccettabile che tutta la maggioranza legata al Pd esca dal consiglio comunale in streaming per protesta contro il previsto intervento di Colombini, come presidente del festival Puccini e la sua Lucca”. La pensa così Francesco Colucci.

“Non condividiamo nulla – dice – delle scelte politiche di Colombini, riteniamo che no vax e no Covid facciano un errore gravissimo, con le loro folli teorie. Apprezziamo il Colombini grande melomane e organizzatore di eventi pucciniani. Detto questo, con chiarezza, esiste un problema di democrazia che le Istituzioni come il consiglio comunale di Lucca non possono vilipendere. È grave che ci sia stata una censura preventiva, prima dell’intervento e non una reazione spontanea, capibile, ad affermazioni politiche sul Covid, che non ci sono state, in quanto Colombini, ha correttamente parlato solo di Puccini e delle manifestazioni in itinere, nella sua veste di presidente del festival lucchese”.

“Si può convenire – prosegue – che le posizioni dei no Covid sono oggi particolarmente odiose per la grave crisi pandemica e le migliaia di morti che sta determinando. Censurare preventivamente il presidente di uno dei più importanti asset culturali di Lucca, il più grande legato a Puccini, perché professa, altrove, idee politiche non condivisibili, non fa parte della democrazia. Abbiamo visto di peggio in questi anni: gruppi nazisti-fascisti esibire croci celtiche e saluti romani, epigoni di un comunismo dalle mani lorde di sangue innocente, esaltare pubblicamente la loro storia. Fino a pochi mesi fa il consigliere Barsanti rappresentava Casa Pound, assai più pericolosa per la democrazia di qualche sparuto no Covid“.

“Il Pd lucchese è sulla via del declino – conclude – se non deciderà una chiara discontinuità con la linea politica portata avanti in questi ultimi anni. Questa sinistra-sinistra, si bea di questi atteggiamenti da operetta e si sta allineando al suo nuovo alleato e mentore politico: Beppe Grillo”.