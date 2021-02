Neve, dichiarato lo stato di emergenza. Marcucci plaude alla decisione di Draghi

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza all’emergenza neve (di fine 2020 e inizio 2021) e lo stanziamento di 2,2 milioni da parte del governo, arriva il commento del senatore Pd Andrea Marcucci.

“Esprimo grande soddisfazione per la decisione del presidente Draghi di stabilire lo stato di emergenza per un periodo di tre mesi e di stanziare 2,2 milioni di euro per le nevicate che hanno colpito la Garfagnana ed il Pistoiese tra dicembre e gennaio 2021 – dichiara Marcucci – Il prossimo passo devono essere investimenti territoriali per evitare il ripetersi di tali emergenze”.