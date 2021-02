Zucconi (FdI): “Pessima idea tenere aperte le scuole fino al 30 giugno, si blocca la stagione turistica”

“Pessima idea le scuole aperte fino al 30 giugno”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi

“Hanno chiuso tutto per San Valentino. Hanno bloccato le attività fino al 7 aprile, facendo saltare per il secondo anno consecutivo le festività legate alla Pasqua – spiega il parlmentare viareggino -, desso propongono di prolungare l’anno scolastico fino al 30 giugno, che per le classi con esame finale (terza media e quinta superiore) significherebbe finire a metà luglio, posticipando ancora l’inizio della stagione turistica e creando un danno enorme per il comparto: alberghi, stabilimenti, balneari, attività commerciali”

“Invece di proporre soluzioni impraticabili, il governo – aggiunge – dovrebbe piuttosto preoccuparsi di garantire il corretto svolgimento delle lezioni in piena sicurezza a partire dal primo giorno di scuola, con il personale docente e Ata correttamente assunto e nel pieno delle sue funzioni, senza i soliti buchi rimpiazzati a metà ottobre. Dovrebbe inoltre garantire un sistema di trasporto pubblico scolastico adeguato, aumentando il numero delle corse e degli autobus disponibili“.

“Ritengo – conclude – che il personale docente abbia svolto un ottimo lavoro e, seppur con mille difficoltà, è riuscito a lavorare e a restare in pari con il programma: non è giusto che studenti, professori e tutte le attività turistiche paghino per una mala gestione della cosa pubblica di stato e regione”.