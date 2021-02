Giovani democratici a congresso sulla piattaforma Zoom

Giovani democratici a congresso questa mattina (28 febbraio) sulla piattaforma Zoom.

Il Congresso regionale dei Giovani Democratici della Toscana con più di 150 persone collegate, che ha avuto come ospiti la segretaria regionale, Simona Bonafè, il parlamentare Umberto Buratti sindaci, amministratori, sindacalisti toscani, il segretario territoriale delle Versilia, Riccardo Brocchini, la portavoce della Ccnferenza delle donne, Chiara Sacchetti.

Una mattinata di dibattito e di confronto sui grandi temi politici del momento, che coinvolgono particolarmente il mondo giovanile come quello del lavoro, della crisi sanitaria, della green economy, del futuro della stessa regione.

In conclusione è stato eletto come segretario regionale dei Gd, Samuele Borrini, proveniente dalla segreteria versiliese dei Gg Versilia, per la prima volta un segretario che appartiene ad una federazione periferica rispetto a Firenze, ma che in questi ultimi anni si è distinta in particolare per europeismo e antifascismo.

“Un onore per il nostro territoriale- ha affermato il segretario Riccardo Brocchini- e un meritato riconoscimento per Borrini, per la sua passione politica, il lavoro assiduo, l’atteggiamento rispettoso delle regole del partito, capace di parlare alla gente. Rimarremo sempre al suo fianco per sostenere il suo nuovo impegno regionale”.