Lucca, morto l’ex assessore e coordinatore provinciale di Forza Italia

È lutto nella politica a Lucca e in particolare nel centrodestra che perde una delle figure principali che è stata al centro dell’attività amministrativa per tanti anni. È scomparso all’età di 79 anni Vincenzo Placido, ex coordinatore provinciale e comunale di Forza Italia, con un passato di militanza anche nel Pdl.

Un improvviso malore lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. La notizia della sua morte si è presto diffusa in città, provocando i primi messaggi di cordoglio.

Vincenzo Placido lascia la moglie, figli e nipoti, ma anche il fratello Michele, noto attore di cinema e teatro.

Laureato in filosofia e abilitato all’insegnamento di italiano, storia e filosofia alle superiori ha insegnato dal 1968 al 2003, svolgendo per molti anni il ruolo di vice preside e per un anno quello di preside.

Nel periodo 2003-2004 era stato chiamato a far parte degli uffici di diretta dipendenza del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, Letizia Moratti.

Ma la sua passione per la politica non è mai venuta meno. È stato infatti consigliere comunale e assessore al Comune di Lucca. Ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente e con delega al teatro dell’associazione intercomunale della Piana di Lucca oltre ad essere stato il vicepresidente del teatro del Giglio.

Negli anni Placido aveva ricoperto anche il ruolo di membro del cda della Geal ed era poi stato presidente del Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica e professionale dedicandosi anche all’istituto Boccherini dove ha ricoperto l’incarico di presidente. Ha collaborato in prima fila anche alla nascita e al consolidamento della manifestazione Lucca Effetto Cinema.

Negli ultimi anni aveva anche affinato la sua passione per la scrittura. L’ultima fatica era stata dedicata alla figura di Giovanni Pascoli, presentato in tutta la provincia.