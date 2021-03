Anche la pesca tra i settori colpiti dalla pandemia, la Lega chiede un tavolo per le tutele

“La pesca è tra i vari settori pesantemente colpiti dalla pandemia”. Lo affermano Elisa Montemagni ed Elena Meini, consiglieri regionali della Lega.



“Ebbene – proseguono le esponenti leghiste -riteniamo per tale motivo eccessivamente penalizzante un recente decreto che introduce misure restrittive, riducendo le giornate lavorative. Tale documento favorisce, quindi, un ulteriore aggravamento della condizione di molte imprese, spesso a conduzione familiare, che stante, ad esempio, la reiterata chiusura dei ristoranti rischiano di subire pesanti perdite di fatturato”.

“Abbiamo, quindi, predisposto una mozione– insistono Montemagni e Meini – in cui chiediamo che si apra, con la dovuta celerità, uno specifico tavolo con tutti i soggetti coinvolti e che, parimenti, ci si attivi in conferenza Stato-Regioni per manifestare la propria preoccupazione in merito al Ministero competente”.

“Il nostro primario obiettivo -concludono è quello, dunque, di poter giungere ad una rivalutazione della decisione presa che, lo ribadiamo, riteniamo, viste le palesi difficoltà del comparto, assolutamente inadeguata”.