Fratelli d’Italia, sostegno ai commercianti in piazza per chiedere le riaperture

“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in piazza a Lucca a fianco degli imprenditori e lavoratori”. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lucca presente alla manifestazione di Piazza Napoleone indetta da Confcommercio Lucca -Massa Carrara e Confesercenti Toscana nord.

“È importante – aggiungono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – far sentire la nostra vicinanza a chi sta vivendo una situazione gravissima che coinvolge non solo gli imprenditori ma un’intera filiera. Serve un deciso cambio di passo del governo che vada nella direzione di far lavorare le attività in sicurezza. È forte il grido di aiuto proveniente da imprenditori che ad un anno dal primo lockdown sono ancora costretti a tener abbassate le loro saracinesche nonostante abbiano speso soldi per mettere i propri locali in regola e poter lavorare in sicurezza”.

“È giunta l’ora – conclude la nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – che il governo sostituisca alle parole degli atti concreti in favore di tutti coloro che da un anno stanno subendo le conseguenze di scelte politiche inadeguate”.