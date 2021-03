Mallegni (Forza Italia): “Solidale con il mondo del commercio al collasso”

“Ieri mattina in Piazza Napoleone a Lucca erano presenti circa 150 persone, lavoratori del commercio e del turismo, al quale va tutta la mia solidarietà”. Lo dice il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, la manifestazione organizzata da Confcommercio e Confesercenti a sostegno delle categorie più colpite.

“Il settore del commercio – e quindi quello del turismo – che corrisponde alla punta di diamante del nostro territorio, è completamente al collasso: dopo mesi e mesi di chiusure, anche improvvisate, è necessario oggi dare risposte concrete a tutti quei lavoratori che, a causa della pandemia e delle fallimentari scelte governative, hanno completamente perso la loro dignità professionale” spiega Mallegni.

“La situazione sanitaria continua a far paura e il sistema vaccinale è chiaramente in tilt: per questo servono azioni mirate nei confronti di queste categorie. Su questo Forza Italia si fa promotore di immediate iniziative per impegnare il Governo ad un’azione incisiva, in quanto la consideriamo prioritaria e inderogabile” continua l’azzurro.

“Forza Italia, oggi più di ieri, è a fianco dei lavoratori e ha già presentato le sue proposte, senza dubbi o incertezze, e faremo di tutto per procedere nel minor tempo possibile – conclude Mallegni-. Il tempo è tutto: o agiamo subito o vedremo la nostra economica, già collassata, completamente disintegrata”.