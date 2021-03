Fantozzi (Fdi): “Capitale della cultura, si deve unire tutta la provincia di Lucca”

“L’occasione è unica e la provincia di Lucca non può permettersi il lusso di non partecipare unita a questa sfida. Bando ai campanilismi e guardiamo all’interesse supremo del territorio, centrare l’obiettivo si tradurrebbe in un volano di ripresa, anche economica. Per questo motivo voglio mettere insieme per un dialogo costruttivo, grazie all’online, amministrazioni, enti, soggetti culturali e commerciali di Lucca e Viareggio. Insieme per la provincia di Lucca questo devo essere l’obiettivo”: è quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Lucca e Viareggio devono avere una visione globale e sinergica – esorta Fantozzi – sull’intero territorio provinciale, creare un legame tra cultura, ambiente, enogastronomia di ogni comune della Provincia. La nostra forza deve essere il nostro territorio che offre arte, cultura, montagna, mare, lago e terme. Questa offerta fa della provincia un unicum nel panorama toscano e nazionale. I luoghi, che hanno ispirato le arie più belle del maestro Puccini, devono unire amministrazioni e primi cittadini”.