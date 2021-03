Commercio, il circolo Fdi: “Il lavoro torni ad essere un diritto”

Il circolo di Fratelli d’Italia I Borghi di Lucca ha partecipato alla manifestazione di lunedì scorso in piazza Napoleone a sostegno delle innumerevoli attività colpite dall’emergenza Covid, “un dovere – dicono dal circolo – verso molti dei suoi iscritti e di tutti i titolari delle piccole e medie imprese del territorio”.

“Una piazza – spiega la presidente Annamaria Frigo – dove tutto si è svolto con estremo ordine e correttezza rispettando le normative in vigore, un silenzio composto ma significativo , mentre le autorità presenti si alternavano nei loro interventi. Ad un anno ormai dal primo lockdown, molte attività sono ancora ostaggio di misure incomprensibili che ne impediscono la riapertura e ne rendono incerto il futuro”.

“Non possiamo più ascoltare parole – conclude – ora ci vogliono i fatti, perché il lavoro torni ad essere un diritto, e il circolo si attiverà con i referenti regionali e nazionali per un ritorno alla normalità. Profondamente indignati perché consapevoli che se il governo fosse stato capace di aumentare in molte realtà i posti in terapia intensiva e non avesse fallito nella campagna vaccinale, non saremo ancora nell’incertezza delle nostre attività, in balia dell’assegnazione dei colori alle regioni”.