Fantozzi (Fdi): “A rischio la sopravvivenza di palestre e scuole di danza”

“Le palestre stanno vivendo una situazione disperata. Dopo un anno di fermo e con ristori assenti o minimi la sopravvivenza è in bilico, e si tratta di un settore economico e sociale rilevante per il Paese e per il territorio della provincia di Lucca. Sono stati lasciati soli in un momento critico, lasciati chiusi anche dall’ultimo decreto, un nuovo colpo durissimo dopo i tanti che il mondo del fitness ha subito nell’ultimo anno”. Lo dichiara il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, componente della commissione sviluppo economico.

“Manca una vera prospettiva per questo settore – prosegue il consigliere – Le palestre sono aperte solo per gli atleti che preparano una competizione riconosciuta dal Coni mentre sono interdette ai non agonisti. Lo sport è salute, le palestre e le scuole di danza possono riaprire in sicurezza, i protocolli possono essere facilmente adattati anche ai non agonisti. Insieme al capogruppo Fdi in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, abbiamo partecipato al flash mob organizzato dal gruppo parlamentare di Fdi a Roma, era presente anche la nostra leader Giorgia Meloni. Con il blocco anti-contagio la popolazione di atleti e amanti del fitness si è rassegnata al divano o ha dovuto trovare soluzioni alternative come creare mini palestre private in cantina o in salotto, o fare sport, dove possibile, nei parchi”.

“Il governo deve prendere a cuore il problema – sottolinea Fantozzi – le palestre non possono resistere ancora per molto senza aiuti, a fronte di costi fissi, bollette e tasse, rimasti invariati. Stanno andando in fumo importanti investimenti”.