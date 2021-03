Sicurezza sulle Mura, La rete dei patrioti dice no alle balaustre: “Pensate agli spacciatori”

“Se al signor sindaco sta particolarmente a cuore la salute dei suoi cittadini, non comprendiamo come possa non considerare lo spaccio di stupefacenti, realtà ormai consolidata in più zone della città, un rischio alla stessa stregua delle cadute accidentali dagli spalti delle mura”.

Parole aspre quelle che arrivano dal Movimento nazionale La Rete dei Patrioti di Lucca, che proseguono: “Uno spazio pubblico come il parco Valgimigli, dovrebbe essere vivibile e percorribile dalle persone in ogni momento, come dovrebbero essere tali tutte le zone pubbliche appartenenti alla cinta muraria della città. Se tali spazi vengono frequentati constantemente da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e dai consumatori (anche minorenni) di quelle sostanze, la sensazione che verrà percepita da chi si troverà a transitarvi, sarà quella di paura ed incertezza. Questa condizione, a lungo andare, porterà i cittadini ad abbandonare quei luoghi in assenza di un intervento da parte dell’amministrazione locale, per non parlare del degrado conseguente”.

“Non vogliamo fare propaganda politica – scrivono – ma parliamo da cittadini che vivono le Mura e hanno a cuore Lucca. Per noi è una questione di etica morale. Se si tratta di mettere in sicurezza le Mura sarebbe sufficiente un minimo di buon senso, sia da parte di chi vuol prevenire certe situazioni di pericolo, sia da parte di coloro che mettono a rischio la propria incolumità sporgendosi dagli spalti. Sicuramente c’è necessità di continue ed accurate opere di restauro e salvaguardia dell’integrità strutturale, ma non possiamo ingabbiare un patrimonio nazionale a causa della negligenza di pochi”.

“Come Movimento nazionale La Rete Dei Patrioti – concludono – ci opponiamo al sindaco Tambellini e a tutta la maggioranza che in dieci anni non hanno fatto niente di giusto per Lucca e i suoi cittadini, ma bensì solo una mera propaganda personale, imponendo scelte politiche talvolta discutibili e ridicole”