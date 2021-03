Europa Verde Toscana: “La ciclovia deve rispettare l’area costiera della Lecciona”

“La ciclovia tirrenica deve rispettare l’area costiera della Lecciona”. Anche Europa Verde Toscana interviene sulla vicenda.

“Sosteniamo la richiesta delle associazioni ambientaliste della Versilia – spiega il partito – é fondamentale che ogni intervento fatto nella pineta della Lecciona sia ponderato al centimetro. La pista ciclabile tirrenica é un progetto meraviglioso di mobilità dolce e di sviluppo di turismo sostenibile al passo coi tempi. Non puó peró essere sviluppato in contraddizione coi suoi principi fondativi: è necessario che il tracciato sia realizzato in modo da minimizzare il più possibile il suo impatto in quella che è una delle riserve costiere meglio preservate d’Italia”-

“Chiediamo pertanto con forza all’amministrazione comunale di Viareggio – concludono i Verdi – di aprire un tavolo affinché le associazioni, al cui interno vi sono molte competenze scientifiche, possano fare osservazioni e portare migliorie ambientali a questo ambizioso e meraviglioso progetto.