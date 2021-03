Psi Lucca: “Bene l’attenzione del Comune per Oltreserchio, Morianese e zona sud”

“Comune, bene l’attenzione verso Oltreserchio, Morianese e zona sud”. A dirlo è il segretario provinciale del Psi di Lucca, Rossano Lenci.

“In questi mesi – dice – il dibattito fra le forze politiche della coalizione che governa il comune di Lucca inizia dare un contributo importante per la chiusura del mandato di questa amministrazione, sia per riprendere l’iniziativa verso parti del territorio che in questi anni lamentano una maggiore difficoltà, e che rappresentano uno snodo cruciale per le sorti di tutto il centrosinistra”.

“Il Partito Socialista – prosegue Lenci – e come socialisti presenti nella vita politica e associativa cittadina abbiamo più volte richiesto una attenzione particolare verso queste zone del Comune, Oltreserchio, Morianese, zona sud, che rappresentano realtà più periferiche, ma certamente molto importanti per il futuro. Per questo apprezziamo molto l’incontro che l’amministrazione ha promosso con i cittadini del Morianese sul progetto Pinqua 2. Questo è il metodo giusto per riprendere l’iniziativa sul territorio, e recuperare un rapporto positivo con la cittadinanza”.

“Questo dimostra – conclude Lenci – che i tavoli di lavoro che l’amministrazione assieme alle forze politiche che fanno parte della attuale maggioranza che governa il Comune sono molto importanti. Infatti al primo incontro il tema delle periferie è stato centrale negli interventi di tutti i partecipanti”.