Mallegni: “Possiamo ancora salvare la stagione estiva”

“Siamo pronti per la stagione estiva”. Così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, in diretta questa mattina (9 marzo) a Studio 24 su RaiNews 24.

“Io, che sono un operatore turistico – spiega Mallegni, essendo titolare di un hotel a Marina di Pietrasanta – insieme ai 24mila albergatori italiani, i 30 mila imprenditori balneari e i 320 mila ristoratori, siamo pronti a ripartire e stiamo preparando le strutture turistiche, con investimenti importanti per essere all’altezza di una concorrenza mondiale, nell’ipotesi che il mondo riapra”.

“La stagione sciistica ormai è andata persa, e con essa anche 8 miliardi, e lo stesso vale per il mese di Marzo e la Pasqua, che è una data importante per la ripresa turistica – continua il senatore – ma, se il piano vaccinale prosegue in questa direzione, mi sento di dire che non perderemo niente e che potremmo raggiungere un buon risultato anche a fronte della pazienza, della voglia di lavorare e dell’impegno di mantenere i propri dipendenti, che gli imprenditori turistici hanno sempre dimostrato di avere”.

“L’Italia è un paese che ha una serie di caratteristiche importanti e in cui la stagionalità fa da padrona, per questo noi di Forza Italia ci siamo fatti promotori di iniziative importanti per salvaguardare il settore turistico – continua l’azzurro – Per la questione dei sostegni non è possibile – per esempio – prendere a riferimento il bimestre gennaio/febbraio 2019 con il gennaio/febbario 2020 perchè durante il 2020 i soldi alle aziende non sono arrivati. Dobbiamo piuttosto prendere tutti i 12 mesi del 2019 e fare il match con il 2020 e la differenza darla in percentuale, a seconda dei fatturati, alle imprese”.

“Nel 2020 – conclude Mallegni – le imprese hanno ricevuto gli spiccioli, Forza Italia adesso è in prima linea con proposte concrete e mirate per rilanciare al massimo il turismo, pilastro dell’economia del nostro paese”.