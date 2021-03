Partito Comunista, avanti la raccolta alimentare per le famiglie

Va avanti la raccolta alimentare effettuata dal Partito Comunista di Lucca a beneficio delle famiglie in crisi a causa della pandemia.

“Da dicembre – ricordano dal partito – abbiamo attivato la raccolta alimentare e seppur tra mille difficoltà siamo riusciti a portare la nostra solidarietà a diverse famiglie e persone colpite dalla crisi. Ringraziamo chi fino ad ora ci ha dato una mano a raccogliere i generi di prima necessità da portare a chi chiede il nostro aiuto. Rinnoviamo l’invito, a chi ha la possibilità, di continuare a farlo. I nostri punti di raccolta sono Il Circolo Arci di Sant’Alessio (sabato pomeriggio dalle 15 alle 18) e la Autocarrozzeria Corallo a Zone in Via per Segromigno 11 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì 8-13 / 15-19)”.