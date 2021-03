Diritto al vaccino, Rifondazione aderisce alla mobilitazione europea

Anche Rifondazione Comunista di Lucca aderisce alla giornata per il diritto di tutti e tutte al vaccino, in programma domani (11 marzo).

“La nostra salute vale più dei vostri profitti – dice il partito – Per questo obiettivo il nostro partito, insieme a tante altre realtà italiane ed europee, sostiene la campagna Nessun profitto sulla pandemia e partecipa domani 11 alla giornata europea di mobilitazione. Nella nostra città ci incontreremo alle 10 all’ingresso dell’ospedale Campo di Marte per promuovere la raccolta firme Ice (Iniziativa eittadini europei) indirizzata alla Commissione europea che chiede di rimuovere ogni ostacolo legato ai brevetti e alla proprietà dei vaccini per garantire la salute non solo nel nostro continente”.

“Le iniziative di domani – spiega Rifondazione – pongono al centro la necessità che il governo Draghi scelga da che parte stare: “O i brevetti o la vita”. All’organizzazione mondiale del commercio si discuterà della richiesta di India e Sudafrica di sospendere i brevetti e consentire a tutti i paesi e a tutte le industrie farmaceutiche di produrre velocemente i vaccini per tutta la popolazione mondiale. Cosa dirà il governo Draghi in quella sede? Finora l’Italia e l’Unione Europea hanno scelto di stare dalla parte delle multinazionali farmaceutiche che ci stanno rivendendo il risultato di ricerche finanziate dagli stati con enormi quantità di denaro pubblico. È ora di dire basta per fermare la pandemia“.

“ Chiediamo ad iscritte/i e simpatizzanti – conclude la nota – di partecipare numerose/i a questa giornata e di invitare a firmare la petizione, andando su questo link. Raggiungiamo, insieme, in tutta Europa il milione di firme necessario grazie all’impegno di ognuna ed ognuno”.